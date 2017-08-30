16.08.17 13:213320
В зоне АТО за сутки зафиксировали 21 обстрел
|30.08.17 08:00
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Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
За минувшие сутки, 29 августа, подразделения сепаратистов 21 аз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.
По информации военных, определенное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью противник трижды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также на донецком направлении под вражеский огонь из стрелкового оружия попали укрепления неподалеку Зайцево.
На приморском направлении российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными, – добавили в штабе.
При этом на луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.