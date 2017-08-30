В Николаеве пытались взорвать депутата горсовета вместе с семьей

30.08.17 09:45Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Утром в среду, 30 августа, во дворе дома по ул. Лазурной, в машину Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета Дмитрия Жвавого неизвестные подложили взрывное устройство.

Об этом сообщил сам Дмитрий Жвавый на своей странице в Фейсбук, передает Новости N.

«Сегодня утром я как обычно вёз ребёнка и жену на работу и Детский сад, но какие-то УБЛЮДКИ хотели подорвать МОЮ СЕМЬЮ!!! Сработала дистанционное устройство взрывчатки!!!!! Слава БОГУ МЫ ЖИВЫ!!!!!!!!!!!», - написал депутат.

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