В Николаеве пытались взорвать депутата горсовета вместе с семьей

Утром в среду, 30 августа, во дворе дома по ул. Лазурной, в машину Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета Дмитрия Жвавого неизвестные подложили взрывное устройство.

Об этом сообщил сам Дмитрий Жвавый на своей странице в Фейсбук, передает Новости N.

«Сегодня утром я как обычно вёз ребёнка и жену на работу и Детский сад, но какие-то УБЛЮДКИ хотели подорвать МОЮ СЕМЬЮ!!! Сработала дистанционное устройство взрывчатки!!!!! Слава БОГУ МЫ ЖИВЫ!!!!!!!!!!!», - написал депутат.