16.08.17 13:213320
В Николаевской области столкнулось три грузовика: один погибший
|30.08.17 12:54
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Ночью во вторник, 29 августа, вблизи с. Шевченково на Николаевщине произошло масштабное ДТП с участием трех фур, в результате которого один водитель погиб на месте аварии
Ночью во вторник, 29 августа, вблизи с. Шевченково на Николаевщине произошло масштабное ДТП с участием трех фур, в результате которого один водитель погиб на месте аварии
Об этом сообщает спецкорреспондент 0512.
По предварительно информации, авария произошла из-за водителя одной из фур, который уснул во время движения и спровоцировал масштабное ДТП.
Вследствие аварии погиб водитель "КАМАЗа" и пострадал пассажир "DAF".
Как сообщили в пресс-службе спасателей, пострадавшего сотрудники ГСЧС деблокировали из кабины автомобиля с помощью специальных инструментов. Карета скорой помощи доставила мужчину в БСМП г. Николаева.
Водитель третьего автомобиля "КАМАЗ" в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказался.