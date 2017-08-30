В Николаевской области столкнулось три грузовика: один погибший

Ночью во вторник, 29 августа, вблизи с. Шевченково на Николаевщине произошло масштабное ДТП с участием трех фур, в результате которого один водитель погиб на месте аварии

Об этом сообщает спецкорреспондент 0512.

По предварительно информации, авария произошла из-за водителя одной из фур, который уснул во время движения и спровоцировал масштабное ДТП.

Вследствие аварии погиб водитель "КАМАЗа" и пострадал пассажир "DAF".

Как сообщили в пресс-службе спасателей, пострадавшего сотрудники ГСЧС деблокировали из кабины автомобиля с помощью специальных инструментов. Карета скорой помощи доставила мужчину в БСМП г. Николаева.

Водитель третьего автомобиля "КАМАЗ" в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказался.