В Харькове избили депутата облсовета – СМИ

30.08.17 14:15Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

На депутата напали двое неизвестных

В Харькове в среду, 30 августа, около 12.20 возле станции метро Харьковский тракторный завод неизвестные жестоко избили депутата областного совета от партии Самопомощь, главу правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха. Об этом сообщает издание Страна.

"Напали сзади двое и избили. Видимо ребра поломаны, не могу говорить", - прокомментировал по телефону инцидент сам Булах, который находился в автомобиле Скорой помощи.

Нападение депутат связывает со своей профессиональной деятельностью. "Думаю, из-за профессиональной деятельности - и в Антикоррупционном центре, и депутатской", - сказал он.

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