Экс-глава милиции Мариуполя получил 11 лет тюрьмы

30.08.17 14:36Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Раньше он возглавил "администрацию" Новоазовского района

Бывший исполняющий обязанности начальника Мариупольского отдела МВД Олег Моргун заочно осужден к 11 годам лишения свободы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, есть доказательства того, что 18 мая 2014 года Моргун принял участие в пресс-конференции, которую проводили представители террористической организации ДНР в захваченном здании Мариупольской группы Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

"Милиционер осознавал, что своими действиями он нарушает присягу сотрудника органов МВД Украины, но безразлично отнесся к этому и умышленно не принял никаких мер по освобождению захваченного административного здания и задержанию членов террористической организации ДНР", – написала Сарган.

Она сообщила, что в 2014 году Моргун вышел на пенсию и переехал в Новоазовск. Находясь там, Моргун вступил в ряды ДНР. А в марте 2015 года даже возглавил "администрацию" Новоазовского района.

Судя из этого, суд огласил приговор, в котором Олега Моргуна заочно признали виновным за участие в террористической организации и приговорили к 11 годам лишения свободы.

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