В РФ заявили о похищении журналистки в Киеве

Якобы похищена журналист "Первого канала" России

Как сообщают российские СМИ, в Киеве исчезла корреспондент Первого канала Анна Курбатова. Ее якобы увезли в неизвестном направлении. Об этом говорится в сообщении телеканала.

"Подтверждаем (эту информацию - прим. РГ)", - коротко проинформировали журналистов на Первом канале.

"По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ. Раньше в адрес корреспондента Первого канала поступали угрозы, например, после репортажа о Дне независимости Украины, где она объясняла, почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей - грустный праздник", - говорится в сообщении телеканала.