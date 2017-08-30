16.08.17 19:103420
В РФ заявили о похищении журналистки в Киеве
|30.08.17 15:14
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Якобы похищена журналист "Первого канала" России
Якобы похищена журналист "Первого канала" России
Как сообщают российские СМИ, в Киеве исчезла корреспондент Первого канала Анна Курбатова. Ее якобы увезли в неизвестном направлении. Об этом говорится в сообщении телеканала.
"Подтверждаем (эту информацию - прим. РГ)", - коротко проинформировали журналистов на Первом канале.
"По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ. Раньше в адрес корреспондента Первого канала поступали угрозы, например, после репортажа о Дне независимости Украины, где она объясняла, почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей - грустный праздник", - говорится в сообщении телеканала.