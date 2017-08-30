Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

Шуфричу грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Шевченковской районный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты и отпустил Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца по делу о ДТП 26 августа.

Об этом сообщает Громадське.

Отмечается, что прокуратура инкриминирует Шуфричу нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Обвинение просило для подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста. Защита Шуфрича в свою очередь просила суд не применять меру пресечения.

"Нашим подзащитным было сдано загранпаспорт, поэтому я считаю, что обстоятельства для избрания меры пресечения отсутствуют. Мы видим надлежащее процессуальное поведение, он явился к следователю и пришел на судебное заседание", – заявил адвокат Литвиненко. Также защитники заявили, что народный депутат Нестор Шуфрич хочет взять своего сына на поруки.

"Наш подзащитный живет в Козине, а его жена находится в Киеве беременна. Он добровольно выполняет обязательства. Кроме того, в зале присутствовал народный депутат. У народного депутата Нестора Шуфрича есть желание взять подозреваемого на поруки. Прошу применить меру пресечения в виде поручительства", – заявил адвокат Лановой.

Вскоре суд удовлетворил ходатайство защиты.