За полгода в Украине пропали пять тысяч детей

30.08.17 17:31Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Количество заявлений превысило показатели 2015 года, заявили в полиции.

С начала 2017 года в полицию поступил 5075 заявлений о пропаже детей. Об этом заявил замглавы Нацполиции Константин Бушуев, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Бушуева, количество заявлений о пропаже детей в этом году превысило показатели 2015 года и почти догнало данные за 2016 год. Однако полиция стала чаще возвращать пропавших детей домой.

"Если в 2015 году в Нацполицию поступило более 4,5 тысячи сообщений об исчезновении детей, то в прошлом году таких сообщений было около 6 тыс. За 8 месяцев этого года в полицию уже поступило 5075 сообщений о пропаже детей. Следует сказать, что мы имеем определенную положительную динамику в части их розыска", - заявил Бушуев.

Он также назвал причины, которые заставляют детей покидать дом. Чаще всего это - склонность подростка к бродяжничеству, а также несвоевременное возвращение домой, например - с прогулки или от друзей.

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