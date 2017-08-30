Миколаїв. Жінка на фото хапає, що погано лежить Патрульні оперативно затримали ймовірну крадійку. Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаєва на своїй сторінці у Facebook. Вчора, близько 9-ї години ранку, патрульні отримали повідомлення про крадіжку на Привокзальній площі. Заявниця розповіла інспекторам, що невідома жінка, підійшовши до кіоску, схопила три комплекти постільної білизни та втекла. Невдовзі за отриманими прикметами охоронці порядку знайшли та затримали схожу за описом жінку. Заявниця впізнала правопорушницю. Патрульні доставили 47-річну мешканку Миколаївської області до відділу поліції та передали слідчому. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама