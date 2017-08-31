Позиции ВСУ обстреляли 19 раз – штаб

Украинская армия контролирует ситуацию в зоне АТО.

За минувшие сутки, 30 августа, подразделения сепаратистов 19 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Наиболее неспокойно было на донецком направлении. Здесь после 18:00 боевики из гранатометов открывали огонь по украинским позициям в авдеевской промзоне и у шахты Бутовка. А на подступах к Зайцево и Каменке преступники применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы", – сообщают военные.

На приморском направлении активность сепаратистов была зафиксирована лишь в окрестностях Водяного, где были трижды обстреляны опорные пункты ВСУ из крупнокалиберного пулемета.

При этом, на луганском направлении на протяжении всех суток сохранялась тишина.

"В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем осталась контролируемой украинской армией. Противник продолжал единичные провокационные обстрелы наших позиций вблизи нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения", – отметили в штабе.