В Киеве задержали банду грузин-разбойников

Группа подозревается в совершении серии разбойных нападений на предпринимателей

В Киеве задержали четверых злоумышленников, которые систематически нападали на предпринимателей и отбирали крупные суммы денег, а у последнего – 6,5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Удалось задержать четырех человек, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на предпринимателей", – говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, 30 августа на Брест-Литовском шоссе злоумышленники на BMW заблокировали машину потерпевшего, ранили его выстрелами в плечо и отобрали сумку с 6,5 млн гривен.

В Киеве был введен план "Перехват" и через несколько часов нападавшие были задержаны. Все четверо – граждане Грузии.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных пистолеты, автомат Калашникова, большое количество патронов, комплекты номерных знаков для автомобилей, мобильные телефоны, радиостанции, навигаторы, балаклавы, перчатки, парики, около 40 наборов ключей, отмычки, другое орудие, которое использовалось для совершения преступлений, а также деньги.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенный группой лиц).