Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп: огромная фура сбила двух велосипедистов

31.08.17 16:58Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

В результате аварии один велосипедист получил смертельные травмы и погиб на месте.

В Житомирской области, на трассе Киев – Чоп, водитель грузовика MAN, сбил двух велосипедистов. ДТП произошло на рассвете 31 августа, в Новоград-Волынском районе, сообщает пресс-служба полиции региона.

"Предварительно установлено, что около 4:00 утра на автодороге вблизи с. Жеребиловка водитель грузового автомобиля MAN, 26-летний житель Кировоградской области, двигаясь в направлении г. Киев, совершил наезд на двух велосипедистов, которые ехали по обочине во встречном направлении", – сообщили правоохранители.

В результате ДТП один из велосипедистов, 18-летний житель Новоград-Волынского района, получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Другой – 22-летний парень – с травмами был доставлен в больницу.

Уголовное производство начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

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