На Львовщине парень убил девушку из-за насмешек после секса

31.08.17 17:21Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Мужчина задушил и закопал жертву.

Во Львовской области 24-летний парень убил девушку после неудавшегося свидания, сообщает областное отделение Нацполиции.

Об исчезновении девушки заявил ее отец.

"В начале августа работники полиции Тернопольщины оперативным путем выяснили, что девушка могла приехать во Львовскую область, а именно в одно из сел Яворивского района.

Имея эту информацию, работники Яворивского отдела полиции установили, что 2 августа разыскиваемая действительно приезжала в село, где встретилась с 24-летним местным жителем. Мужчина признался правоохранителям, что он познакомился с девушкой по телефону и пригласил ее приехать к нему в гости. По приезде он встретил гостью и пара пошла на прогулку к озеру близ села. После интимных отношений девушка начала смеяться над своим партнером. Тогда он задушил ее, пошел домой за лопатой, вернулся на место совершения убийства и закопал тело", - сообщает подробности полиция.

На месте, указанном злоумышленником полицейские обнаружили тело задушенной девушки. Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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