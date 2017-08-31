Нацсовет пригрозил Интеру санкциями

Четыре канала группы Inter Media не придерживается требований по языковым квотам, заявили в Нацсовете.

Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания дала 1 месяц группе Inter Media на выполнение языковых квот, пишет КорреспонденТ.net

Как сообщил глава Нацсовета Юрий Артеменко, в противном случае будут применены санкции.

"Мы проверяли все медиа-группы, но только Интер не придерживается требований", – сказал Артеменко.

Так, по каналу "Интер" было признано нарушение языковых квот в эфире.

"Обязать лицензиата ЧАО "Телеканал "Интер", г. Киев, в течение месяца со дня принятия этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства", – говорится в решении Нацсовета.