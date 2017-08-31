В Одессе драка с иностранцем в парикмахерской вылилась в стрельбу: появились фото и видео

31.08.17 19:57Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

Предварительно установлено, что оба мужчины стояли в очереди к парикмахеру.

Сегодня в 16.00 в парикмахерской салоне в Одессе произошел конфликт между двумя посетителями, один из которых – полицейский, другой гражданин одной из восточных постсоветских стран. Об этом в Facebook сообщает полиция Одесской области.

"Предварительно установлено, что оба мужчины стояли в очереди к парикмахеру. Иностранец ненадолго покинул помещение салона, а когда вернулся, то его очередь прошла. Он начал оскорблять сотрудницу парикмахерской, выражая в ее адрес нецензурную брань и угрозы. За женщину вступился работник полиции, который так же находился в помещении заведения.

Разозлившись на замечания полицейского, злоумышленник стал дергать его за одежду.

Милиционер достал жетон и показал удостоверение, однако это еще больше разозлило правонарушителя, и он начал наносить полицейскому удары в область головы и шеи. Во время потасовки оба мужчины оказались на улице. Защищаясь от ударов злоумышленника, работник полиции достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону правонарушителя", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции.

"Иностранца с травмами госпитализировали. Устанавливаются обстоятельства происшествия для предоставления квалификации указанному правонарушению", – говорится в сообщении.

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