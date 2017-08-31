В Альпах при восхождении погибли пять альпинистов

В Австрийских Альпах при восхождении погибли пять альпинистов, сообщает австрийское агентство APA.

По данным информационного агентства, трагедия произошла в центральной части Австрии в коммуне Целль-ам-Зее. Альпинисты поднялись на высоту в 3 тыс метров над уровнем моря, но сорвались вниз.

Всего в связке шли шестеро альпинистов. Они не удержались на крутом склоне. Пятеро человек погибли. Еще один выжил, но получил серьезные травмы. Его доставили в местную больницу вертолетом. Сейчас медики борются за его жизнь. Представитель Красного Креста Антон Войтофер рассказал, что состояние выжившего критическое.

Личности погибших альпинистов выясняются. Информация об их гражданстве пока не озвучена официальными властями.

Причины трагедии устанавливаются. Прозвучала информация, что это трагическое событие могло произойти из-за того, что развязался один из страховочных тросов.

Альпинисты, ранее поднимавшиеся в районе, где произошла трагедия, отмечают, что там довольно часто бывают камнепады. Они не исключают, что причиной гибели пяти спортсменов мог также стать камнепад.