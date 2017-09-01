Страшную смерть одессита сняли на видео: удары ножом в шею, живот и между ребер

01.09.17 08:33Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

В селе Орловка Ренийского района молодой человек жестоко зарезал 24-летнего парня прямо перед камерой видеонаблюдения.

Убийство совершил бывший одноклассник погибшего, который после преступления находится в бегах, сообщает «ТСН».

На записи видно, как нападающий ударил ножом пострадавшего в шею, живот и между ребер. Раненый пытался сесть в свою машину, однако, свидетели под руки вывели его в другое авто и исчезли с видео. В больнице, расстояние до которой составляет всего 20 км, они появились только через полтора часа – уже с мертвым телом. Медики сетуют, что если бы парня привезли сразу, его можно было бы спасти.

Причина такой задержки неизвестна, так как свидетели отказывают общаться с кем-либо. В полиции сказали, что уже опросили их, но мотива преступления так и не поняли. Скорее всего, причиной стало злоупотребление алкоголем.

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