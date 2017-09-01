На Донбасі загинув боєць АТО з Миколаївщини

Геннадій Левицький не дожив кілька днів до свого 41-річчя

У середу, 30 серпня, в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув український боєць. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко.

«30/08/2017 під час виконання службового завдання в зоні АТО загинув наш Солдат Української Добровольчої Армії Геннадій Левицький. Уродженець Доманівського району Миколаївської області», - написав він.

Савченко додав, що 4 вересня Левицькому виповнився б 41 рік.

Як відомо, у штабі АТО вже котрий день звітують про відсутність загиблих і поранених серед українських бійців на Донбасі.