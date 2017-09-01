Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО

Она написала обращение в Минюст.

Неля Штепа, которая обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации, заявила о насилии и антисанитарии в следственном изоляторе.

Фотографию, где Неля Штепа демонстрирует синяк на руке, а также текст обращений экс-мэра Славянска к министру юстиции и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, разместил в соцсети адвокат Александр Тананакин.

Штепа утверждает, что 24 июня сотрудник Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 применил к ней силу. Также она указывает на антисанитарные условия содержания в следственном изоляторе и факты "разворовывания медикаментов".

"24 июня 2017 года офицер ХУИНа меня избил", - пишет Штепа, не уточняя подробностей конфликта.

"В камере, в которую меня перевели, за последние 10 дней - третья камера №419 - черные полы, черные стены от сырости и от того, что в камере содержатся 14 человек, все курят, вытяжки нет, полы песочно-земляные, тараканы, мыши...", - также говорится в ее заявлении.

"Я нахожусь в ХУИНе более 3-х лет и надежды на оказание медицинской помощи нет, прямо на глазах заключённых разворовываются медикаменты, до людей, сидящих в ХУИНе, они не доходят", - утверждает Штепа.

Экс-мэр Славянска просит встречи с уполномоченным ВР по правам человека и требует проведения служебной проверки в изоляторе.

Напомним, Нелю Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Заседания по делу экс-мэра Славянска будут проводить в режиме онлайн.