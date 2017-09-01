Смертельное ДТП в Николаевской области: Mitsubishi влетел в шлагбаум и перевернулся

Водитель Mitsubishi Shogun не справился с управлением и на большой скорости врезался в шлагбаум. После автомобиль съехал на обочину и перевернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской полиции, передает NewsOne.

Авария произошла на днях в с. Покровское Очаковского района, сообщает пресс-служба полиции региона.

За рулем машины был 19-летний подросток, который сразу после происшествия пытался сбежать, однако позже одумался и сам приехал в полицию.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Shogun, 19-летний местный житель, не справился с управлением и врезался в шлагбаум, после чего автомобиль съехал на обочину и перевернулся. После ДТП водитель с места происшествия скрылся, но впоследствии он сам прибыл в полицию Очаковского района. Сейчас молодой человек госпитализирован. Двое его пассажиров, 18 и 25 лет, с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в больницу, а еще один, 17-летний житель Очакова, погиб на месте аварии", - рассказали в пресс-службе полиции.