В Николаеве 7-летний мальчик отравился алкоголем

01.09.17 15:35Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

В одну из николаевских больниц был госпитализирован семилетний мальчик с алкогольным отравлением. Состояние ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщают, что мальчик проживает в семье, где воспитываются пятеро детей.

В крови ребенка обнаружено 0,56 промилле алкоголя. По одной версии, ребенок нашел вино и выпил его в отсутствие родителей. По другой — мальчик пил водку вмесите с отчимом, который его таким образом «тренировал».

Следователями начато уголовное производство, предварительно, по ст. 166 УК Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство», что наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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