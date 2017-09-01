18.08.17 17:203990
В Николаеве 7-летний мальчик отравился алкоголем
|01.09.17 15:35
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В одну из николаевских больниц был госпитализирован семилетний мальчик с алкогольным отравлением. Состояние ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое.
В одну из николаевских больниц был госпитализирован семилетний мальчик с алкогольным отравлением. Состояние ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое.
В отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщают, что мальчик проживает в семье, где воспитываются пятеро детей.
В крови ребенка обнаружено 0,56 промилле алкоголя. По одной версии, ребенок нашел вино и выпил его в отсутствие родителей. По другой — мальчик пил водку вмесите с отчимом, который его таким образом «тренировал».
Следователями начато уголовное производство, предварительно, по ст. 166 УК Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство», что наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.