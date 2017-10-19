18.10.17 08:083060
В Николаеве произошла стрельба: трое раненых
|19.10.17 16:23
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В результате стрельбы пострадали двое мужчин и женщина.
В результате стрельбы пострадали двое мужчин и женщина.
В Николаеве неизвестные устроили стрельбу вечером 18 октября. Три человека получили ранения. Об этом сообщили в областной полиции, передает hronika.info
«Вечером 18 октября на телефонную спецлинию «102» поступила информация о том, что по улице Лазурной в микрорайоне Намыв Заводского района Николаева граждане слышали выстрел. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство полиции, а также патрульные полицейские», - рассказали полицейские.
В данный момент сотрудники полиции опрашивают пострадавших и свидетелей, чтобы установить все обстоятельства инцидента.