В Николаеве произошла стрельба: трое раненых

19.10.17 16:23Сколько просмотров этой статьи246Сколько комментариев этой статьи0

В результате стрельбы пострадали двое мужчин и женщина.

В Николаеве неизвестные устроили стрельбу вечером 18 октября. Три человека получили ранения. Об этом сообщили в областной полиции, передает hronika.info

«Вечером 18 октября на телефонную спецлинию «102» поступила информация о том, что по улице Лазурной в микрорайоне Намыв Заводского района Николаева граждане слышали выстрел. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство полиции, а также патрульные полицейские», - рассказали полицейские.

В данный момент сотрудники полиции опрашивают пострадавших и свидетелей, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

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