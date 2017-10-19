ДТП: в Николаеве мотоцикл на огромной скорости врезался в «Форд»: два человека в больнице

19.10.17 17:56Сколько просмотров этой статьи287Сколько комментариев этой статьи0

Днем в четверг, 19 октября, на пересечении улиц 2-ой Экипажной (Володарского) и 6-ой Военной в Николаеве, столкнулись автомобиль Ford Focus и мотоцикл.

Оба транспортных средства двигались по ул. 2-ой Экипажной, со стороны ул. 3-ей Военной (Сивашской дивизии), в направлении Ракетного урочища: Форд впереди, мотоциклист за ним, передают Новости N.

На пересечении с 6-ой Военной «Форд» начал поворачивать налево, намереваясь заехать во двор жилого дома. Именно в этот момент ехавший в попутном направлении мотоцикл на большой скорости начал обгонять «Форд» по встречной полосе, в результате чего мотоциклист и врезался в левое переднее крыло автомобиля.

После столкновения «Форд» вылетел на бордюр, а мотоцикл выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Обоих пострадавших с травмами увезла «скорая». Состояние мотоциклиста расценивается как тяжелое, у него многочисленные травмы, в том числе открытый перелом правой голени.

Оба транспортных средства получили механические повреждения.

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