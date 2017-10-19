Интер ждут проверки из-за программы с 12-летней мамой

19.10.17 18:32Сколько просмотров этой статьи277Сколько комментариев этой статьи0

Программа "Касается каждого" вызвала большой резонанс в обществе.

Телеканал Интер ждет внеплановая проверка, которую назначил Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в связи с раскрытием личных данный 12-летней школьницы, родившей ребенка. Шестиклассницу показывали во время двух выпусков передачи "Касается каждого" 9 и 13 октября, передает Новое время.

С заявлением о нарушении законодательства в Нацсовет обратилась уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и активисты общественной организации Детектор медиа.

"В студии программы обсуждали развращение малолетнего ребенка, да еще и обременено вероятным инцестом. То есть преступление, за которое дают от пяти до восьми лет тюрьмы", - говорится в заявлении.

Эксперты также уверены, что увиденное может навредить малолетней аудитории телеканала, поскольку программа транслировалась в вечернее время.

Отмечается, что девочка со слезами отвечала на чрезмерно личные вопросы сотрудников телеканала. Согласно данным Детектор медиа, Интер пообещал продолжение одиозной истории с несовершеннолетней мамой.

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