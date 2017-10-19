Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 19:17Сколько просмотров этой статьи1030Сколько комментариев этой статьи0

Также правоохранители назвали фамилии тех, кто получил травмы от столкновения с автомобилем.

Полиция Харьковской области опубликовала в Facebook имена погибших и пострадавших во время смертельного ДТП в Харькове, которое осуществила 20-летняя студентка Алена Зайцева, сообщает Сегодня.

Вечером, 18 октября, в Харькове на пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. Семьям погибших пообещали выплатить по 20 тысяч гривен.

В полиции озвучили имена всех погибших пешеходов, которых на большой скорости сбил автомобиль:

Евтеев Александр Сергеевич, 27 лет, жил в г. Харьков, гражданин Украины;

Кобисева Нина Львовна, 28 лет, жила в с. Тишинковка Харьковской области, гражданка Украины;

Сокол Алла Викторовна (мать), 46 лет, жила в пгт Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины;

Сокол Анастасия Алексеевна (дочь), 19 лет, жила с. Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины;

Усманова Елена, более подробные данные и родственники устанавливаются.

Пострадали в аварии:

Неудачин Юрий Юрьевич, 29 лет, житель Харькова, гражданин Украины;

Берченко Диана Игоревна, 20 лет, жительница Харькова, гражданка Украины;

Евтеева (Берченко) Оксана Игоревна, 27 лет, жительница Харькова, гражданка Украины;

Власенко Жанна Александровна, 30 лет, жительница Харькова, гражданка Украины;

Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет, жительница Харькова, гражданка Украины;

Комар Галина Николаевна, 26 лет, жительница Харькова, гражданка Украины.

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