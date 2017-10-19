18.10.17 08:083060
Трагедия в Харькове: трое пострадавших остаются без сознания
|19.10.17 19:37
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Двоих пострадавших держат в состоянии искусственной комы, а еще одну – ввели в медикаментозный сон.
Двоих пострадавших держат в состоянии искусственной комы, а еще одну – ввели в медикаментозный сон.
После кровавой аварии в Харькове без сознания остаются трое пострадавших. Об этом со ссылкой на заместителя главного врача Харьковской областной клинической больницы Ирины Лодяной сообщает местное издание Status quo.
По словам медика, 30-летняя беременная девушка, пострадавшая в ДТП, находится в состоянии медикаментозного сна, который не повредит ребенку.
"У беременной – тяжелая черепно-мозговая травма, но состояние на данный момент стабильное. В операции девушка, которая находится на 6-м месяце беременности, не нуждается", – говорится в сообщении.
Кроме того, Лодяная отметила, что еще двое пострадавших – сестры по имени Оксана и Диана, находятся в состоянии искусственной комы.
Девушки находятся в реанимации Харьковской больницы скорой и неотложной помощи, их состояние оценивается как очень тяжелое, а врачи не берутся говорить, выживут ли они. "Им сделаны операции на органах брюшной полости и грудной клетки, а также нейрохирургическая операция", – говорится в сообщении.
Еще трое пострадавших в этом резонансном ДТП находятся в стабильном состоянии.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена Зайцева.
Второй участник аварии – водитель Volkswagen – будет проходить по данному делу как свидетель.