Трагедия в Харькове: трое пострадавших остаются без сознания

19.10.17 19:37Сколько просмотров этой статьи300Сколько комментариев этой статьи0

Двоих пострадавших держат в состоянии искусственной комы, а еще одну – ввели в медикаментозный сон.

После кровавой аварии в Харькове без сознания остаются трое пострадавших. Об этом со ссылкой на заместителя главного врача Харьковской областной клинической больницы Ирины Лодяной сообщает местное издание Status quo.

По словам медика, 30-летняя беременная девушка, пострадавшая в ДТП, находится в состоянии медикаментозного сна, который не повредит ребенку.

"У беременной – тяжелая черепно-мозговая травма, но состояние на данный момент стабильное. В операции девушка, которая находится на 6-м месяце беременности, не нуждается", – говорится в сообщении.

Кроме того, Лодяная отметила, что еще двое пострадавших – сестры по имени Оксана и Диана, находятся в состоянии искусственной комы.

Девушки находятся в реанимации Харьковской больницы скорой и неотложной помощи, их состояние оценивается как очень тяжелое, а врачи не берутся говорить, выживут ли они. "Им сделаны операции на органах брюшной полости и грудной клетки, а также нейрохирургическая операция", – говорится в сообщении.

Еще трое пострадавших в этом резонансном ДТП находятся в стабильном состоянии.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена Зайцева.

Второй участник аварии – водитель Volkswagen – будет проходить по данному делу как свидетель.

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