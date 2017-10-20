Николаевские предприниматели устроили драку на Намыве

20.10.17 10:29Сколько просмотров этой статьи249Сколько комментариев этой статьи0

В среду, 18 октября, на улице Озерной в микрорайоне Намыв около семи часов вечера раздался выстрел. Очевидец сообщил в полицию, что ранена женщина.

46-летнюю пострадавшую с травмами головы отвезли в больницу, а полиция восстановила всю картину событий. Оказалось, что женщина получила телесные повреждения в результате конфликта с 51-летним частным предпринимателем. Она (тоже - предприниматель) вместе с мужем приехала к нему, чтобы обсудить некоторые аспекты ведения бизнеса.

Во время разговора началась ссора. 51-летний мужчина достал из своего автомобиля травматический пистолет и выстрелил. По словам потерпевшей, в этот момент она испугалась за жизнь своего мужа, подбежала к стрелку и начала хватать его за руки и одежду и получила несколько ударов в голову.

С места происшествия изъято травматическое оружие, которое владелец зарегистрировал на правах члена общественного формирования по охране общественного порядка. Начто уголовное производство по факту хулиганства. Стрелку грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Заводском отделе полиции, передают Николаевские Новости.

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