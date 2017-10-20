На Миколаївщині в пожежі загинув пенсіонер

Тіло 76-річного чоловіка знайшли рятувальники в приватному будинку, що спалахнув у селище Криве Озеро, що на Миколаївщині, сьогодні, 20 жовтня, близько п'ятої ранку

Про це повідомляє портал Depo.Миколаїв із посиланням на прес-службу ДСНС у Миколаївській області.

Пожежа у приватному будинку була настільки потужною, що під загрозою загоряння опинилася у сусідня будівля. Проте рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на неї. А ось 76-річному власнику будинку, що горів, пожежні допомогти вже не могли: його без ознак життя було знайдено в одній із кімнат будинку.

Наразі фахівці встановлюють причину смертельного загоряння.