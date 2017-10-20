18.10.17 08:083060
В Турции автобус столкнулся с грузовиком: пострадали десятки туристов
|20.10.17 11:37
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Пока известно о более чем 23 пострадавших.
Пока известно о более чем 23 пострадавших.
На западе Турции туристический автобус столкнулся с грузовиком в провинции Афьонкарахисар. Инцидент случился в районе уезда Султандаг, сообщает турецкая газета Haberler.
На этот момент известно, что пострадало более двух десятков человек. Другие подробности происшествия пока не известны. На место аварии прибыли машины скорой помощи. О национальности туристов пока также ничего не известно.