В Турции автобус столкнулся с грузовиком: пострадали десятки туристов Пока известно о более чем 23 пострадавших. На западе Турции туристический автобус столкнулся с грузовиком в провинции Афьонкарахисар. Инцидент случился в районе уезда Султандаг, сообщает турецкая газета Haberler. На этот момент известно, что пострадало более двух десятков человек. Другие подробности происшествия пока не известны. На место аварии прибыли машины скорой помощи. О национальности туристов пока также ничего не известно. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама