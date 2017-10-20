В Николаеве Renault сбил пьяную женщину, которая гуляла по обочине

20.10.17 12:12Сколько просмотров этой статьи254Сколько комментариев этой статьи0

Утром в пятницу, 20 октября, на ул. Троицкой в Николаеве автомобиль Renault Duster сбил женщину.

Об этом пишет «Новости-N».

Автомобиль двигался по ул. Троицкой от ул. Апрельской в сторону ул. 2-й Набережной. Женщина-пешеход с бутылкой водки в руках шла по обочине в том же направлении. Когда водитель Renault уже поворачивал на 2-ю Набережную, женщина неожиданно выпрыгнула ему под колеса.

В результате ДТП женщина получила ушибы мягких тканей, рваную рану ноги. Также есть подозрение на черепно-мозговую травму. С места происшествия пострадавшую увезла «скорая».

По словам очевидцев, от женщины явственно исходил запах спиртного. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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