18.10.17 08:083060
Суд по ДТП в Харькове может отпустить 20-летнюю Зайцеву – Геращенко
|20.10.17 14:15
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Нардеп опубликовал фото девушки в суде, где ей будут избирать меру пресечения.
Нардеп опубликовал фото девушки в суде, где ей будут избирать меру пресечения.
В 14:00 в Киевском районном суде города Харькова состоится заседание по определению меры пресечения для 20-летней Алены Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП, которое унесло жизни пятерых харьковчан. Об этом сообщил в Facebook народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко.
По его словам, ее уже доставили в суд, пишет Сегодня.
"Прокуратура и полиция будет настаивать на избрании меры пресечения в виде ареста на период следствия во избежание попытки уклониться от ответственности за содеянное", – написал Геращенко.
Нардеп отметил, что суд по данной статье обвинения может отказаться принять решение об аресте подозреваемой и выбрать ей меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.
Также он добавил, что если Зайцеву отпустят, то такое решение суда не одобрит и не поддержит общество.
Напомним, вечером 18 октября в Харькове на пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.