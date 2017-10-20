Суд по ДТП в Харькове может отпустить 20-летнюю Зайцеву – Геращенко

20.10.17 14:15Сколько просмотров этой статьи310Сколько комментариев этой статьи0

Нардеп опубликовал фото девушки в суде, где ей будут избирать меру пресечения.

В 14:00 в Киевском районном суде города Харькова состоится заседание по определению меры пресечения для 20-летней Алены Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП, которое унесло жизни пятерых харьковчан. Об этом сообщил в Facebook народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, ее уже доставили в суд, пишет Сегодня.

"Прокуратура и полиция будет настаивать на избрании меры пресечения в виде ареста на период следствия во избежание попытки уклониться от ответственности за содеянное", – написал Геращенко.

Нардеп отметил, что суд по данной статье обвинения может отказаться принять решение об аресте подозреваемой и выбрать ей меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.

Также он добавил, что если Зайцеву отпустят, то такое решение суда не одобрит и не поддержит общество.

Напомним, вечером 18 октября в Харькове на пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

Похожие новости

21.10.17 18:18Трагедия в Харькове: в полиции озвучили новые подробности по делу Зайцевой

20.10.17 20:13ДТП в Харькове: Главные подробности суда

20.10.17 19:27Авария в Харькове: суд отправил Алену Зайцеву в СИЗО на 60 дней

19.10.17 19:17Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 13:13ДТП в Харькове: в полиции рассказали, что будет со вторым водителем

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595520

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама