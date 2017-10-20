Суд по ДТП в Харькове может отпустить 20-летнюю Зайцеву – Геращенко

Нардеп опубликовал фото девушки в суде, где ей будут избирать меру пресечения.

В 14:00 в Киевском районном суде города Харькова состоится заседание по определению меры пресечения для 20-летней Алены Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП, которое унесло жизни пятерых харьковчан. Об этом сообщил в Facebook народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, ее уже доставили в суд, пишет Сегодня.

"Прокуратура и полиция будет настаивать на избрании меры пресечения в виде ареста на период следствия во избежание попытки уклониться от ответственности за содеянное", – написал Геращенко.

Нардеп отметил, что суд по данной статье обвинения может отказаться принять решение об аресте подозреваемой и выбрать ей меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.

Также он добавил, что если Зайцеву отпустят, то такое решение суда не одобрит и не поддержит общество.

Напомним, вечером 18 октября в Харькове на пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.