Трагедия в Харькове: Зайцева на суде молчит и плачет

Водителю иномарки избирают меру пресечения.

В Киевском райсуде Харькова началось заседание по избранию меры пресечения подозреваемой в гибели пяти человек на ул. Сумской, сообщает корреспондент "Сегодня".

Водитель Lexus Алена Зайцева уже находится в зале, она ничего не говорит и почти все время плачет.

Также в суд приехала мать Зайцевой. Она отказалась комментировать ситуацию, сказав лишь, что сожалеет о случившемся.

Напомним, 18 октября поздно вечером в Харькове на пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда 5 человек погибли, 6 пострадали.