ДТП в Харькове: опознана пятая жертва

Пятой жертвой аварии в Харькове оказалась 46-летняя Умаева Наталья.

Пятой жертвой смертельной аварии в Харькове оказалась 46-летняя жительница города Умаева Наталья Николаевна. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщила пресс-служба полиции области на своей странице в соцсети Facebook, передает КорреспонденТ.net

Сообщается, что 18-летний сын Умаевой, который приехал из Мариуполя, подтвердил, что погибшая – его мать.