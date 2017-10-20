18.10.17 08:083060
ДТП в Харькове: опознана пятая жертва
|20.10.17 15:26
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Пятой жертвой аварии в Харькове оказалась 46-летняя Умаева Наталья.
Пятой жертвой аварии в Харькове оказалась 46-летняя Умаева Наталья.
Пятой жертвой смертельной аварии в Харькове оказалась 46-летняя жительница города Умаева Наталья Николаевна. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщила пресс-служба полиции области на своей странице в соцсети Facebook, передает КорреспонденТ.net
Сообщается, что 18-летний сын Умаевой, который приехал из Мариуполя, подтвердил, что погибшая – его мать.