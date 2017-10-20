Прокурор: В крови Зайцевой нашли опиаты

Виновница ДТП в Харькове была под воздействием наркотиков.

В крови Елены Зайцевой, которая стала виновницей масштабной аварии в Харькове, нашли следы наркотиков. Об этом в пятницу, 20 октября, заявил прокурор Максим Блохин, передает Украинская правда.

"У Зайцевой установлен факт употребления опиатов", - заявил он.

По словам прокурора, он только что получил результаты анализа и попросил суд подшить их к делу.

Буквально перед этим Зайцева заявила, что регулярно проходит медобследования и лечение в связи с застарелой травмой - ушиб головного мозга. Но перед аварией никаких медикаментов не принимала.