ДТП в Харькове: Зайцева заговорила в суде

20.10.17 16:27Сколько просмотров этой статьи284Сколько комментариев этой статьи0

Водитель Lexus сказала, что ей жаль.

Алена Зайцева, которая находилась за рулем сбившей пять человек иномарки в Харькове, отказалась комментировать обвинения в свой адрес. В ходе судебного заседания она выразила сожаления о случившемся, передает Сегодня.

"Мне очень жаль, что произошла эта ситуация, что пострадали люди. Это единственное, что меня волнует сейчас. Я надеюсь, что семьи потерпевших примут помощь родителей", – сказала девушка.

Она также пожаловалась, что ей не предоставили нужную медпомощь после ДТП, которую она просила.

"Мне вызывают врачей, а я прошу полного медицинского обследования, а мне отказывают", – заявила Зайцева.

Она также отказалась комментировать информацию о наркотиках.

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