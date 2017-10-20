В Первомайске дом «заминировал» восьмилетний мальчик

В Первомайске на спецлинию «102» позвонил неизвестный, голос которой был похож на детский, и сообщил, что в недостроенной многоэтажке на улице Корабельной заложено взрывное устройство.

Прибыв на место происшествия, полицейские осмотрели помещение недостроя и прилегающую к ней территорию. «Бомб» обнаружено не было.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции, передает Николаевские новости.

«Террористом» оказался 8-летний мальчик, который, играя неподалеку со своими друзьями, решил развлечься, позвонив в полицию и сообщив о ложном заминировании.

Полицейские провели с сорванцом профилактическую беседу, а его родителей привлекли к административной ответственности - они заплатят штраф.