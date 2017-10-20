18.10.17 08:083060
В Первомайске дом «заминировал» восьмилетний мальчик
|20.10.17 18:51
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В Первомайске на спецлинию «102» позвонил неизвестный, голос которой был похож на детский, и сообщил, что в недостроенной многоэтажке на улице Корабельной заложено взрывное устройство.
В Первомайске на спецлинию «102» позвонил неизвестный, голос которой был похож на детский, и сообщил, что в недостроенной многоэтажке на улице Корабельной заложено взрывное устройство.
Прибыв на место происшествия, полицейские осмотрели помещение недостроя и прилегающую к ней территорию. «Бомб» обнаружено не было.
Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции, передает Николаевские новости.
«Террористом» оказался 8-летний мальчик, который, играя неподалеку со своими друзьями, решил развлечься, позвонив в полицию и сообщив о ложном заминировании.
Полицейские провели с сорванцом профилактическую беседу, а его родителей привлекли к административной ответственности - они заплатят штраф.