18.10.17 08:083060
В Лос-Анджелесе ограбили дом Мэрайи Кэри
|20.10.17 19:12
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Певицу ограбили на 50 тысяч долларов.
Певицу ограбили на 50 тысяч долларов.
Преступники ограбили дом американской певицы Мэрайи Кэри на 50 тысяч долларов. Как сообщает TMZ, у певицы украли аксессуары, среди которых дорогие сумки и очки.
Злоумышленники воспользовались тем, что певицы не было в ее доме в Лос-Анджелесе – она сейчас находится в Нью-Йорке.
Грабители проникли в здание через окно или дверь на верхнем этаже около 3.00 по местному времени 19 октября и отключили сигнализацию.