Авария в Харькове: суд отправил Алену Зайцеву в СИЗО на 60 дней Решение было принято сегодня. Алене Зайцевой, подозреваемой в гибели пяти человек на ул. Сумской в Харькове избрана мера пресечения в виде содержания сроком на 60 дней. Соответствующее решение суд принял сегодня, 20 октября, передает Сегодня. "До 16 декабря включительно", – заявила судья Светлана Муратова. Зайцева будет находитmся в СИЗО №27. Суд также отклонил возможность внесения залога. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама