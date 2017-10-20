18.10.17 08:083060
Авария в Харькове: суд отправил Алену Зайцеву в СИЗО на 60 дней
|20.10.17 19:27
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Решение было принято сегодня.
Решение было принято сегодня.
Алене Зайцевой, подозреваемой в гибели пяти человек на ул. Сумской в Харькове избрана мера пресечения в виде содержания сроком на 60 дней. Соответствующее решение суд принял сегодня, 20 октября, передает Сегодня.
"До 16 декабря включительно", – заявила судья Светлана Муратова.
Зайцева будет находитmся в СИЗО №27.
Суд также отклонил возможность внесения залога.