Проверка Евровидения-2017 выявила нарушения на полмиллиарда гривен

20.10.17 19:46Сколько просмотров этой статьи254Сколько комментариев этой статьи0

Аудиторы нашли нарушения при проведении Евровидения.

В ходе проверок бухгалтерии и при проведении закупок на Евровидении-2017 были выявлены нарушения на общую сумму 468,7 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении государственной аудиторской службы, которая в пятницу, 20 октября, обнародовала свои результаты проверки, передает Корреспондент.net.

Как говорится в сообщении, аудиторам удалось предотвратить незаконные расходы на общую сумму 2,8 млн грн в результате выявления завышенных объемов предоставленных услуг, Национальная общественная телерадиокомпания заказала, и еще не успела оплатить.

"Госаудит также выявил нарушения при ведении бухгалтерии и при проведении закупок на общую сумму 468 700 000 грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, аудиторы обнаружили, что некоторые компании, победив на тендерах по одной цене, заключали соглашения с другими предприятиями, которые уже в свою очередь поставляли услуги и товары за меньшую цену, то есть в схеме был лишний посредник.

Так, одно из предприятий закупило и арендовало металлодетекторов на сумму 1 200 000 грн только после победы в тендере, предоставив их в аренду на две недели ПАО НСТУ уже за 2 700 000 гривен.

"Половина из потраченных средств (250 млн грн из 522 млн грн) направлено зарубежным компаниям, которых проверить практически невозможно", - сообщают в пресс-службе. Указывается, что во время ревизии аудиторы возместили нарушений на общую сумму 2,1 млн гривен.

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