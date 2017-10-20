ДТП в Харькове: Главные подробности суда

20.10.17 20:13Сколько просмотров этой статьи287Сколько комментариев этой статьи0

Зайцева проведет в СИЗО два месяца – несмотря на то, что адвокат настаивала на необходимости учесть состояние здоровья своей подзащитной.

Зайцева проведет в СИЗО два месяца – несмотря на то, что адвокат настаивала на необходимости учесть состояние здоровья своей подзащитной. Согласно решению Киевского районного суда Харькова, подозреваемая в совершении 18-го октября смертельной аварии с жертвами останется под стражей до 16-го декабря 2017-го года без определения залога, передает Сегодня.

Прокуратура, настаивая на аресте, отмечала вероятность того, что Зайцева может скрыться от следствия и влиять на свидетельницу, которая была во время аварии в Lexus`е, за рулем которого сидела подозреваемая. Суд, в свою очередь, учел весомость этих доводов. Кроме того, судьи приняли во внимание, что подозреваемая ранее неоднократно нарушала ПДД.

Суд отметил, что после появления данных об опиатах в анализах Зайцевой, прокурор не менял ранее выдвинутое подозрение. Адвокат, в свою очередь, объяснил наличие опиатов в крови приемом успокоительных и лекарств, которые Зайцева принимала, чтобы снизить давление.

Таким образом, защита посчитала необоснованными подозрения прокуратуры. Адвокат просила избрать любую меру пресечения, кроме ареста. Аргументировалось это необходимостью медицинской помощи для своей подзащитной. В ходе суда, Зайцева объясняла, что находится под наблюдением медиков после аварии, которая произошла 10 лет назад.

Алена Зайцева, которая находилась за рулем сбившей пять человек иномарки в Харькове, отказалась комментировать обвинения в свой адрес. В ходе судебного заседания она выразила сожаления о случившемся.

Адвокат обращала внимание судей и на то, что водитель Volkswagen Touareg также нарушил правила. В частности, он "не предпринял попыток остановиться и предотвратить ДТП".

Действия Зайцевой защита называла "маневром", а водитель Volkswagen, по мнению защиты, "должен был позволить проехать автомобилю Lexus, который завершал маневр".

В свою очередь, на вопросы журналистов о том, поменяется ли статус водителя Volkswagen со свидетеля на подозреваемого, следователь ответил, что это может произойти лишь после ряда следственных действий, в частности допроса и дополнительных экспертиз

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