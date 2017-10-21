В зоне АТО за сутки 24 обстрела, потерь нет – штаб

Противник применил минометы на луганском и мариупольском направлениях.

За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе 24 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. ВСУ 16 раз открывали ответный огонь, потерь в их рядах нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошедших суток в районе проведения АТО противник продолжил обстреливать украинские позиции. Однако если днем горячее было на донецком направлении, то после 18.00 активность врага сместилась на мариупольское и луганское направление", – говорится в сообщении.

Так, на луганском направлении вечером враг открывал огонь из минометов калибров 120 и 82-мм и автоматических гранатометов на подступах к Новоалександровке. Также под огонь 120-мм миномета попал опорный пункт ВСУ недалеко от Катериновки. Из противотанковых гранатометов НВФ били в окрестностях Попасной.

На мариупольском направлении дважды обстреливали из 120-мм минометов и различных видов гранатометов окраину Павлополя. Кроме того, сепаратисты применяли БМП у Новотроицкого, а автоматические гранатометы – в районе Водяного.

На донецком направлении вечером противник трижды бил из пехотного вооружения по позициям неподалеку Зайцево. Также использовались крупнокалиберные пулеметы вблизи Марьинки.