В Николаеве фура вытолкнула с дороги корейский кроссовер Kia Sportage Утром в субботу, 21 октября, на Жуковском кольце в Николаеве столкнулись седельный тягач DAF с полуприцепом и кроссовер Kia Sportage. Оба автомобиля ехали по окружной дороге, в направлении Жуковского кольца. При выезде на кольцо водитель седельного тягача не заметил ехавший справа «Киа» и буквально «вытолкнул» легковой автомобиль на обочину, сообщает Новости N. В результате ДТП никто не пострадал, «Киа» получил значительные механические повреждения. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама