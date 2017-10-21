18.10.17 08:083060
В Николаеве фура вытолкнула с дороги корейский кроссовер Kia Sportage
|21.10.17 09:58
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Утром в субботу, 21 октября, на Жуковском кольце в Николаеве столкнулись седельный тягач DAF с полуприцепом и кроссовер Kia Sportage.
Утром в субботу, 21 октября, на Жуковском кольце в Николаеве столкнулись седельный тягач DAF с полуприцепом и кроссовер Kia Sportage.
Оба автомобиля ехали по окружной дороге, в направлении Жуковского кольца. При выезде на кольцо водитель седельного тягача не заметил ехавший справа «Киа» и буквально «вытолкнул» легковой автомобиль на обочину, сообщает Новости N.
В результате ДТП никто не пострадал, «Киа» получил значительные механические повреждения.