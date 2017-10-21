18.10.17 08:083060
Военнослужащий из Александрии погиб в Николаеве
|21.10.17 10:44
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В Николаеве погиб 28-летний контрактник из Александрии Сергей Кривоконь вчера, 20 октября.
В Николаеве погиб 28-летний контрактник из Александрии Сергей Кривоконь вчера, 20 октября.
Информацию подтвердили в Александрийском военкомате, сообщает сайт 0512.
Кривоконь погиб утром от огнестрельного ранения в части в Николаеве. Детали уточняются.
Мужчина жил в Александрии, работал учителем истории в Недогарской школе. В марте 2015 года по мобилизации был призван в АТО. В звании рядового служил в Николаевской 36-й бригаде морской пехоты, участвовал в боевых действиях.
По окончании срока мобилизации остался в этой же части на контракте. В августе 2016 года аттестовался до младшего лейтенанта. В настоящий момент часть находится на ротации в Николаеве.
Похороны ориентировочно будут в понедельник.