Военнослужащий из Александрии погиб в Николаеве

В Николаеве погиб 28-летний контрактник из Александрии Сергей Кривоконь вчера, 20 октября.

Информацию подтвердили в Александрийском военкомате, сообщает сайт 0512.

Кривоконь погиб утром от огнестрельного ранения в части в Николаеве. Детали уточняются.

Мужчина жил в Александрии, работал учителем истории в Недогарской школе. В марте 2015 года по мобилизации был призван в АТО. В звании рядового служил в Николаевской 36-й бригаде морской пехоты, участвовал в боевых действиях.

По окончании срока мобилизации остался в этой же части на контракте. В августе 2016 года аттестовался до младшего лейтенанта. В настоящий момент часть находится на ротации в Николаеве.

Похороны ориентировочно будут в понедельник.