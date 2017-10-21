Похищение младенца из киевского детсада: появилось фото подозреваемой

В преступлении подозревается девушка 20-25 лет.

В преступлении подозревается девушка 20-25 лет, передает Сегодня.

В сети появился фото подозреваемой в похищении ребенка у детского сада на Оболоне в Киеве. Фоторобот и особые приметы похитителя опубликовал адвокат Олег Веремиенко на своей странице в Facebook.

Вчера вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что у него в детском саду похитили ребенка. По указанному адресу срочно прибыли правоохранители.

На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.