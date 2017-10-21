Полиция задержала снайпера с оружием под Верховной Радой

У злоумышленника изъяли снайперскую винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож.

В Киеве правоохранительные органы задержали мужчину, который направлялся на акцию протеста под Верховной Радой с со снайперской винтовкой с оптическим прицелом.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает Сегодня.

У злоумышленника изъяли снайперскую винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож.

Как отмечает полиция, мужчину доставят к управлению полиции для установления его личности и проведения первоочередных следственных действий. Предоставить объяснения и назвать свои анкетные данные человек отказывается.