18.10.17 08:083060
Полиция задержала снайпера с оружием под Верховной Радой
|21.10.17 12:18
|224
|0
У злоумышленника изъяли снайперскую винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож.
У злоумышленника изъяли снайперскую винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож.
В Киеве правоохранительные органы задержали мужчину, который направлялся на акцию протеста под Верховной Радой с со снайперской винтовкой с оптическим прицелом.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает Сегодня.
У злоумышленника изъяли снайперскую винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож.
Как отмечает полиция, мужчину доставят к управлению полиции для установления его личности и проведения первоочередных следственных действий. Предоставить объяснения и назвать свои анкетные данные человек отказывается.