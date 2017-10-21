Дерзкое похищение младенца в Киеве: появились новые подробности

Правоохранителям удалось выяснить, что женщина готовилась к похищению.

В полиции Киева установили, что в похищении ребенка из детсада в Оболонском районе столицы участвовала одна женщина, а не две, как сообщалось ранее.

Об этом сообщила в комментарии телеканалу "112 Украина" пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, правоохранители проверили вторую женщину на причастность к похищению.

"Мы подозреваем одну женщину, а не двух женщин. Другую женщину, зафиксированную на видео, мы проверили, она забирала своего ребенка из садика", – сказал Блищик.

Также она отметила, что похитительница следила за отцом ребенка.

"Мы уже понимаем, что женщина следила за отцом, который шел с коляской до детского сада, это зафиксировано на камерах видео наблюдения. В конце концов отец сам узнал злоумышленницу и сообщил, что несколько раз по дороге до садика видел женщину", – добавила спикер киевской полиции.

Как сообщалось, вчера вечером, 20 октября, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что у него в детском саду похитили ребенка. По указанному адресу срочно прибыли правоохранители.

На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.