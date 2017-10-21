Задержание похитителей ребенка из детсада в Киеве: появились подробности

Злоумышленники были задержаны сегодня около полудня

Внештатный советник главы МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко рассказал подробности задержания похитителей ребенка из детсада в Оболонском районе столицы ,пишет Сегодня.

Он отметил, что вчера после сообщения о похищении ребёнка, по тревоге был поднят оперативный состав полиции Киева и Киевской области.

"Полицейские бросились проверять сотни видеокамер расположенных в общественных местах, в торговых центрах, АЗС, остановках транспорта. Особое внимание было уделено аптекам и детским магазинам", – сообщил Геращенко.

По его словам один из полицейских проверяя видеокамеру в аптеке города Вышгород увидел молодых мужчину и женщину пропадавших под описание похитителей.

"Ночью был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий позволивших установить личности и местонахождения похитителей. И они были задержаны сегодня около полудня. С момента похищения и до момента задержания похитителей не прошло и 24 часов.

Похитителями оказалась семейная пара из Вышгорода", – рассказал он.

По информации внештатного советника главы МВД, несколько недель назад злоумышленники потеряли своего новорождённого ребенка и приняли для себя решение купить или похитить чужого.

"Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 146 Криминального Кодекса за похищение ребёнка", – добавил он.