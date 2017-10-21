В Николаеве задержали мужчину с подозрительным веществом

Сегодня, 21 октября, в Николаеве состоялся субботник, во время которого была найдена подозрительная сумка с неизвестным веществом.

О произошедшем активисты сообщили в местное отделение полиции, которая прибыв на место происшествия задержала владельца сумки, пишет Nikolaev24.com.ua

В сумке были обнаружены похожие на наркотические вещества и приспособления для употребления наркотиков.