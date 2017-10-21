18.10.17 08:083060
В Николаеве задержали мужчину с подозрительным веществом
|21.10.17 15:19
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Сегодня, 21 октября, в Николаеве состоялся субботник, во время которого была найдена подозрительная сумка с неизвестным веществом.
Сегодня, 21 октября, в Николаеве состоялся субботник, во время которого была найдена подозрительная сумка с неизвестным веществом.
О произошедшем активисты сообщили в местное отделение полиции, которая прибыв на место происшествия задержала владельца сумки, пишет Nikolaev24.com.ua
В сумке были обнаружены похожие на наркотические вещества и приспособления для употребления наркотиков.