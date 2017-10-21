В Харькове простились с жертвами аварии: задержались бы на две секунды – были бы живы

Родные и друзья проводили Аллу и Анастасию Сокол в последний путь.

В Харькове попрощались с жертвами жуткой аварии на улице Сумской – 46-летней Аллой и 19-летней Анастасией Сокол. Мать и дочь находились на перекрестке в момент, когда иномарка Елены Зайцевой влетела в толпу пешеходов. Погибших похоронили на Филипповском кладбище в 13.00, передает Сегодня.

Как вспоминает мама Аллы и бабушка Анастасии Людмила Васильевна Фабрис, Настя увлекалась изучением японского языка и должна была 19 октября уезжать в Киев на конкурс по разговорному японскому языку.

"За день до отъезда, 18 октября, Насте позвонила преподаватель и попросила встретиться, чтобы последний раз повторить материал", – вспоминает бабушка.

Где-то в 20.30 она освободилась и встретилась с мамой Аллой, которая временно подрабатывала администратором одного из спортивных клубов. Мать и дочь пошли вдоль Сумской и по несчастью оказались среди пешеходов, которых смел черный "Лексус".

"Я сегодня видео видела. Они только подошли к перекрестку, два шага сделали и даже не успели остановиться. Если бы задержались на две секунды, они, наверное, остались живы", – скорбит Людмила Васильевна.

Лучшая подруга 19-летней погибшей, Анастасия Краснокутская, с которой она дружила 12 лет, сама узнала о случившемся. Говорит, что буквально сразу же после аварии стала звонить подруге, но та не брала трубку, позвонила ее маме – она также не подходила к телефону. И даже на жутких фотографиях девушка сразу же обратила внимание на одну из девочек. Нехорошие новости подтвердила бабушка погибшей.

"Я хотела с ней дружить до старости, чтобы мы с ней были рекордсменами по длительности дружбы. Когда ее не стало, чувствую пустоту. Это не передать словами", – делиться Анастасия.

Родственники, друзья и одногруппники вспоминают Настю как очень талантливую девочку с большим будущим.

"Из нашей группы она была, наверное, самая умная, никогда не пропускала занятий, училась лучше всех", – говорит одногруппник Максим, студент 3 курса факультета иностранных языков ХНПУ имени Г. С. Сковороды.

Маму Анастасии, Аллу, также вспоминают только теплыми словами. Когда она с ребенком приехала из Крыма в Харьков около 10 лет назад, то сразу же со всеми подружилась.

"Алла всегда всем помогала, всегда все сделала с душой. Таких людей редко встретишь. Нам всем очень жаль", – вспоминает знакомая 46-летней погибшей Ирина Киселева.

Свои соболезнования на странице в Facebook оставил и боец АТО, снайпер Александр Мамалуй. Он вспоминает, что Алла и Анастасия были гражданской женой и приемной дочерью стрелка-снайпера третьего взвода роты снайперов 93 гвОМБр Владимира Янчука, который трагически погиб в августе 2014 году от осколка мины. По словам, Мамалуя боец три недели боролся за свою жизнь в больнице.

"Его жена погибла мгновенно. Ее убил удар "Лексуса" на Сумской. И ее дочь Настю. Обоих. Вдруг. Как на войне. Раз – и нету. Нету женщины, которая плакала у меня на грудь на похоронах Володьки. Нету девочки – девятнадцатилетней девочки-умницы, хорошо училась, языки знала, мечтала о чем-то. Неделю не дожила до двадцатилетия", – пишет Мамалуй.