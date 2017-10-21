Зачем похитили младенца в Киеве: в полиции озвучили жуткую версию

У похитительницы умер свой ребенок и она его выбросила, сообщил Крищенко.

Похитительница двухмесячного ребенка в Оболонском районе Киева недавно потеряла ребенка и решила похитить чужого, чтоб скрыть смерть своего.

Такую версию выдвинул на брифинге глава Национальной полиции Андрей Крищенко, передает 112.ua.

Он рассказал, что, по словам задержанной девушки, ее ребенок умер месяц назад, после чего она его выбросила.

"Мы еще будем выяснить все эти события, так как в полиции Киева не зафиксировано найденных трупов младенцев в мусорнике. Поэтому мы будем выяснять, она покажет, куда она выбросила", – сказал Крищенко.

Также он указал, что, по версии полиции, она пыталась таким образом заменить своего ребенка.

"У нас версия, что она, таким образом, учитывая, что у нее тоже была девочка, хотела скрыть смерть своего ребенка и выдать этого ребенка за своего. Но это еще версия и пока показаний на эту версию у нас нет", – добавил глава Нацполиции.

Он подчеркнул, что младенец уже передан родителям.

Как сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, злоумышленников – девушку и парня – правоохранители задержали в Вышгороде.